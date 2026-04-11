Morì dopo lo stop alle terapie | La Cassazione ha deciso | ospedale condannato

La Cassazione ha stabilito che l'ospedale è responsabile per la morte di un paziente avvenuta dopo che le terapie sono state interrotte. La decisione è stata presa durante la camera di consiglio del 12 marzo e conferma le sentenze precedenti del Tribunale di Siena e dell’Appello di Firenze. La pronuncia definitiva si inserisce in un procedimento giudiziario che riguarda la sospensione delle cure e le conseguenze sul decesso del paziente.

La Cassazione si è pronunciata (Camera di consiglio del 12 marzo scorso) confermando in sostanza le sentenze del primo grado presso il Tribunale di Siena e dell’Appello di Firenze. Di fatto riconoscendo il danno, già quantificato in 40mila euro, alle figlie per la perdita di chance di sopravvivenza del babbo, morto dopo la sospensione del farmaco immunoterapico. Come già detto in precedenza, i familiari non hanno condotto questa battaglia giudiziaria, arrivata fino alla Cassazione, per ragioni risarcitorie, ma per affermare il diritto alle cure e perché non succedano più casi simili": la vicenda giudiziaria, con il suo esito, è riferita dall’avvocato Fabio Trapuzzano, legale delle figlie del deceduto, insieme a dai due cassazionisti, avvocati Ulpiano e Morcavallo di Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Morì dopo lo stop alle terapie: "La Cassazione ha deciso: ospedale condannato" Pisa, morì precipitando da finestra: non fu suicidio, ospedale condannato a risarcire la famigliaFIRENZE – La psichiatra brasiliana che nel 2015 cadde dalla finestra del terzo piano dell’ospedale di Pisa non si tolse la vita volontariamente e ora... “Covid, nessun allarme: terapie intensive una balla”. Condannato per il video virale girato all’ospedale in cui negava la pandemiaA distanza di oltre cinque anni da quel reportage clandestino che infiammò il web, la giustizia ha presentato il conto a Francesco Fella, il 48enne... Argomenti più discussi: Morì dopo lo stop alle terapie: La Cassazione ha deciso: ospedale condannato; Naufragio a Lampedusa: 19 migranti morti per ipotermia, ricoverati in 7 tra cui due bambini; Tragico incidente a Milano, schianto auto-moto: morto il 19enne Maechel Dantone; Stop ai nuovi forni crematori nel Lazio: la regione blocca le costruzioni fino al 2030. Morì a 31 anni a bordo della sua moto dopo lo scontro con un autocarro. La famiglia non si arrende e chiede chiarezza. - facebook.com facebook Morì dopo una vita di sofferenze per una trasfusione sbagliata a Massa, 1 milione di risarcimento x.com