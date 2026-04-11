Questa sera, sabato 11 aprile 2026, su Rai 2 viene trasmessa la quarta puntata della serie Morgane 5. La stagione è composta da più episodi, e questa puntata segue gli eventi centrali della narrazione. Il cast principale include gli attori che interpretano i personaggi chiave della storia. La trasmissione si inserisce nel palinsesto serale della rete, attirando l’attenzione degli spettatori interessati alla fiction.

Questa sera, sabato 11 aprile 2026, su Rai 2 va in onda la quarta puntata di Morgane 5. Si tratta della nuova stagione, nonché l’ultima, della popolare serie in onda in quattro puntate dal 18 marzo 2026 alle ore 21.30. Una fiction franco-belga con protagonista Audrey Fleurot. Ma quali sono le anticipazioni di stasera, 11 aprile? Ecco tutte le informazioni. Nel primo episodio di oggi: Morgane e Karadec si trovano ad affrontare un caso complesso al confine belga. La vittima, deceduta in Francia, è nientemeno che il direttore di un prestigioso hotel di lusso a Bruges. Proprio quando il loro rapporto sembra essersi definitivamente deteriorato, i nostri eroi si ritrovano coinvolti in un’avventura fiamminga che potrebbe riservare qualche sorpresa.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Morgane 5: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata su Rai 2

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Morgane 5: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata su Rai 1Questa sera, mercoledì 25 marzo 2026, va in onda la seconda puntata di Morgane 5.