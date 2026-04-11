Morgana Tilli, residente nel Casentino, ha visto realizzato il suo desiderio di installare un ascensore nella propria abitazione. La ragazza, che utilizza una sedia a rotelle, aveva chiesto aiuto per rendere più agevoli gli spostamenti tra i piani di casa in occasione del suo trentesimo compleanno. La realizzazione di questo progetto rappresenta un importante passo verso l’indipendenza di Morgana, che ha espresso gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito.

di Sonia Fardelli STIA Si è finalmente avverato il desiderio di Morgana Tilli, la ragazza casentinese su una sedia a rotelle che per il suo trentesimo compleanno aveva chiesto aiuti per poter montare nella sua abitazione un ascensore e diventare così indipendente come tanti giovani della sua età. Proprio in questi giorni sono stati fatti gli ultimi collaudi e Morgana ha già potuto fare in piena autonomia le prime salite e discese conquistando un’autonomia per lei importantissima. E il suo sorriso sulla sua faccia dice molto più di mille parole. "Ringrazio ancora tutti coloro che hanno donato – spiega – sono davvero molto felice che dopo tante peripezie l’ascensore sia in funzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morgana realizza il suo sogno. Installato l’ascensore a casa: "Grazie a tutti, è fantastico"

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Un regalo da tutto il Casentino. Morgana avrà il suo ascensore. Il sogno finalmente si realizzadi Sonia FardelliSTIASarà funzionante per Natale l’ascensore per Morgana Tilli, la ragazza casentinese su una sedia a rotelle che per il suo trentesimo compleanno aveva chiesto aiuti per poter ... lanazione.it