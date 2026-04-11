Stasera alle 21, al teatro comunale di Bagnolo, si esibirà Morgan, nome d’arte di Marco Castoldi. È riconosciuto come uno degli artisti più eclettici, con una carriera che include vari generi musicali e numerose collaborazioni. La sua presenza è annunciata come uno degli eventi principali della serata, attirando un pubblico interessato alle sue performance. La serata promette di essere un appuntamento importante per gli appassionati di musica dal vivo.

Stasera alle 21 al teatro comunale di Bagnolo è atteso Morgan, nome d’arte di Marco Castoldi, considerato tra gli artisti più visionari, poliedrici e controversi della musica italiana contemporanea. Fondatore e frontman dei Bluvertigo, band simbolo degli anni Novanta, ha rivoluzionato il panorama musicale italiano fondendo rock, elettronica, new wave e sperimentazione in uno stile inconfondibile. I biglietti per il concerto bagnolese sono disponibili in prevendita: https:www.quellidel29.itstagione-2025-2026. Dopo il successo con i Bluvertigo, Morgan ha avviato una carriera solista con l’album "Canzoni dell’appartamento" (2003), ben accolto dal pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morgan, il ribelle della canzone. Stasera in concerto a Bagnolo

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