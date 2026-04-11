Il Consiglio Comunale di Monza ha approvato tre progetti relativi all’Autodromo, con l’obiettivo di rilanciarne le attività e mantenere la presenza della Formula 1 nel territorio. La decisione è stata presa con un’ampia maggioranza, segnando una linea condivisa tra i membri dell’assemblea. I piani approvati riguardano interventi di miglioramento e sviluppo dell’impianto, che saranno attuati nei prossimi mesi.

Il Consiglio Comunale di Monza ha approvato i tre progetti fondamentali per il rilancio dell’Autodromo, sancendo una direzione politica quasi unanime per garantire la permanenza della Formula 1 nel territorio. La decisione, che segna il passaggio da una gestione precaria a una struttura più stabile, è stata presa nonostante l’unica divergenza espressa da Paolo Piffer, il quale ha votato contro per proteggere l’equilibrio tra le necessità tecniche e la fragilità del parco circostante. Un fronte compatto per la salvaguardia del circuito. Le sedute comunali hanno una convergenza di vedute che ha superato le consuete divisioni tra maggioranza e opposizione, con l’obiettivo comune di blindare il futuro del tempio della velocità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monza blindata: il Comune approva i piani per la Formula 1

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