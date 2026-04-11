Mattia Bellucci ha vinto il suo match contro Stefano Travaglia nei quarti di finale dell’ATP Challenger 125 Atkinsons Monza Open 26, che si è svolto presso il Villa Reale Tennis. La partita si è conclusa con la vittoria di Bellucci, che ha così conquistato un posto nelle semifinali in programma oggi. La sfida è stata disputata sul campo di Monza e ha visto Bellucci prevalere con la sua forza mentale.

Mattia Bellucci ha superato Stefano Travaglia nel derby azzurro ai quarti di finale dell’ATP Challenger 125 Atkinsons Monza Open 26, garantendosi un posto nelle semifinali che si disputeranno oggi, sabato 11 aprile, presso il Villa Reale Tennis. Il giocatore nato a Busto Arsizio, attualmente posizionato al 79° posto nel ranking mondiale, ha vinto il match durato 2 ore e 40 minuti con il punteggio di 76(5), 76(5) sui campi in terra battuta. La gestione mentale del talento lombardo nel cuore della Brianza. Il confronto tra il terzo testa di serie e l’atleta di Ascoli è stato caratterizzato da una costante alternanza di equilibri, dove la capacità di mantenere la concentrazione ha fatto la differenza per il vincitore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monza, Bellucci vince il derby: trazione mentale e semifinale

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