Montecarlo Sinner può tornare numero uno | tutte le combinazioni
A Montecarlo, Jannik Sinner si trova in semifinale al Masters 1000 e ha l’opportunità di tornare al vertice del ranking ATP. Per raggiungere questa posizione, deve superare le sfide in programma nelle prossime ore o, eventualmente, nella finale di domenica. La sua presenza tra i protagonisti del torneo rende questa giornata decisiva per il suo percorso nel circuito internazionale.
Giornata decisiva per Jannik Sinner al Masters 1000 di Montecarlo. L’azzurro, impegnato in semifinale, ha la concreta possibilità di tornare numero uno del ranking Atp, superando Carlos Alcaraz già nelle prossime ore o, al più tardi, nella finale di domenica. Al momento, il distacco tra i due è di 240 punti a favore dello spagnolo. Un margine ridotto che rende possibile il sorpasso già nel corso del torneo monegasco. Le combinazioni per il sorpasso già oggi. Il primo scenario utile si apre già in semifinale. Sinner può diventare numero uno oggi stesso se si verificano due condizioni: Vittoria di Sinner contro Alexander Zverev. Sconfitta di Alcaraz contro Vacherot nell’altra semifinale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Montecarlo, Sinner oggi può tornare numero uno: le combinazioni(Adnkronos) – Jannik Sinner può tornare numero uno del ranking Atp oggi, sabato 11 aprile.
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