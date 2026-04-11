Monopattini targhette in arrivo | il Mit garantisce la scadenza

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato che entro il 16 maggio tutti coloro che hanno presentato domanda per il nuovo contrassegno per i monopattini otterranno la conformità. La comunicazione riguarda le persone che hanno richiesto il rilascio delle targhette e garantisce loro il rispetto dei tempi stabiliti. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli del processo o sulle modalità di consegna.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato che tutti i cittadini che hanno presentato la domanda per il nuovo contrassegno destinato ai monopattini potranno risultare in regola entro la scadenza del 16 maggio. La rassicurazione arriva per disinnescare le preoccupazioni legate alla gestione delle prenotazioni, che secondo il dicastero sono state talvolta sfruttate in modo strumentale, e per confermare la piena capacità operativa necessaria a gestire l’imminente obbligo. Gestione logistica e distribuzione dei dispositivi. L’apparato amministrativo ha già messo in campo una struttura capace di rispondere alla domanda: oltre 200. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monopattini, targhette in arrivo: il Mit garantisce la scadenza Monopattini a Firenze: Bird ricorre al Tar contro lo stop del Comune. Assessore Giorgio: “Il servizio di sharing non garantisce il casco”Bird, azienda leader a livello internazionale nel settore della micromobilità, ha notificato al Comune di Firenze il ricorso al Tar contro la... Leggi anche: Svolta in arrivo per i monopattini necessaria per la sicurezza di tutti Monopattini, Di Mattina: targhe servono, 27 aprile Salvini in Puglia per stampa primo contrassegnoLa notizia che ci arriva da Parma, dove è stato sequestrato un monopattino fuorilegge, ci spinge a credere che le norme che la Lega ha ottenuto nel nuovo ... corrieresalentino.it Le targhe obbligatorie ai monopattini fanno tornare in strada le biciclettePerché le targhe obbligatorie per i monopattini elettrici, obbligatorie dal 16 maggio, faranno tornare in strada le biciclette ... bikeitalia.it