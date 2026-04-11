Molise il buco di 380 milioni | Schlein chiede fondi per il territorio

La segretaria del Partito Democratico ha visitato il Molise, un territorio colpito recentemente da forti piogge e frane. Durante il suo soggiorno ha incontrato le persone nei comuni di Petacciato e Isernia, dove si sono verificati danni legati alle condizioni meteorologiche. La visita si è concentrata sulla richiesta di fondi per il territorio, al fine di fronteggiare le emergenze e avviare interventi di riparazione.

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, si è recata in Molise per incontrare la popolazione colpita dalle recenti piogge torrenziali e dalle frane, spostandosi tra il comune di Petacciato e la città di Isernia. L’obiettivo della visita è stato quello di monitorare le zone dove il dissesto idrogeologico ha causato danni significativi e di discutere nuove strategie per il sostegno economico alla regione. Il percorso della leader democratica è iniziato con un sopralluogo diretto nelle aree interessate dai movimenti franosi, dove l’impatto del maltempo è ancora visibile. A Petacciato, Schlein ha incontrato il sindaco Antonio Di Pardo nella sala consiliare del municipio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Molise, il buco di 380 milioni: Schlein chiede fondi per il territorio Sicilia, Schlein chiede: “Stop Ponte, fondi per la ricostruzione dopo il ciclone HarryCiclone Harry e il Ponte sullo Stretto: Schlein rilancia la sfida dal cuore di Palermo La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha... Leggi anche: Fondi per musei, borghi e teatri: piovono 16 milioni sul territorio. “Valorizziamo il patrimonio” Argomenti più discussi: Decaro: Si riattiva la linea Adriatica. Sulla sanità si va verso il commissariamento; Viabilità Molise – Abruzzo: l’UPI chiede interventi urgenti; L'Usb accusa la Asl 2: Ripiana i buchi di bilancio con i soldi dei dipendenti; Sanità Puglia: il buco lo fanno altri, il conto lo pagano i cittadini. TVi Molise. . - facebook.com facebook 4 nuovi elettrotreni @Tuabruzzo per l’Abruzzo: più qualità, comfort e sostenibilità. Già collegamenti fino ad Ancona, al lavoro per estenderli verso Puglia, Molise e Roma. 90 milioni investiti: cantieri avviati, risorse già in campo. #Abruzzo #Trasporti x.com