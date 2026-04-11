Mojtaba Khamenei sfigurato e amputato di una gamba ma continua a comandare

Da quotidiano.net 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 11 aprile 2026, si è diffusa la notizia che la nuova guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Mojtaba Khamenei, avrebbe subito gravi ferite, risultando sfigurato e amputato di una gamba. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze di queste ferite, ma la notizia si è rapidamente diffusa, suscitando attenzione in tutto il paese e all’estero. Non sono state rese note dichiarazioni ufficiali sulla questione.

Roma, 11 aprile 2026 –  Sfigurato e amputato di una gamba. Sarebbero queste le condizioni della nuova guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Mojtaba Khamenei. A riferirlo sono fonti vicine ai leader spirituali dell’Iran ma anche fonti di intelligence Usa.  https:www.quotidiano.netvideoesterimojtaba-khamenei-liran-ha-inflitto-al-nemico-un-colpo-devastante-nupjgd9m La nuova guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, è ancora convalescente a seguito delle gravi ferite al volto e alle gambe riportate nell' attacco aereo che lo scorso 28 febbraio ha causato la morte del padre e predecessore, Ali Khamenei, dando inizio al conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

mojtaba khamenei sfigurato e amputato di una gamba ma continua a comandare
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Iran, media: “Mojtaba Khamenei sfigurato ma vigile, partecipa a riunioni e prende decisioni”(Adnkronos) – Il nuovo leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei sta ancora recuperando dalle conseguenze del raid israeliano del 28 febbraio scorso...

Iran, Hegseth: "Mojtaba Khamenei è ferito e sfigurato"La nuova guida suprema dell’Iran, Mojtaba Khamenei, è “ferito e probabilmente sfigurato”.

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