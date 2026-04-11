Il 11 aprile 2026, si è diffusa la notizia che la nuova guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Mojtaba Khamenei, avrebbe subito gravi ferite, risultando sfigurato e amputato di una gamba. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze di queste ferite, ma la notizia si è rapidamente diffusa, suscitando attenzione in tutto il paese e all’estero. Non sono state rese note dichiarazioni ufficiali sulla questione.

Roma, 11 aprile 2026 – Sfigurato e amputato di una gamba. Sarebbero queste le condizioni della nuova guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Mojtaba Khamenei. A riferirlo sono fonti vicine ai leader spirituali dell’Iran ma anche fonti di intelligence Usa. https:www.quotidiano.netvideoesterimojtaba-khamenei-liran-ha-inflitto-al-nemico-un-colpo-devastante-nupjgd9m La nuova guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, è ancora convalescente a seguito delle gravi ferite al volto e alle gambe riportate nell' attacco aereo che lo scorso 28 febbraio ha causato la morte del padre e predecessore, Ali Khamenei, dando inizio al conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mojtaba Khamenei sfigurato e amputato di una gamba, ma continua a comandare

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Iran, Hegseth: "Mojtaba Khamenei è ferito e sfigurato"La nuova guida suprema dell’Iran, Mojtaba Khamenei, è “ferito e probabilmente sfigurato”.

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Sfigurato ma lucido. Mojtaba Khamenei è ferito ma governa l'Iran x.com

Guida Suprema iraniana presenta proposta in tre punti, Trump chiede a Israele di ridurre attacchi contro Libano Il 9 aprile, ora locale, la televisione statale iraniana ha trasmesso una dichiarazione della Guida Suprema del Paese, Mojtaba Khamenei, in cui sott - facebook.com facebook