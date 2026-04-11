Moby Prince | nasce un fronte unico per l’ultimo miglio della verità

In occasione del trentacinquesimo anniversario della tragedia del Moby Prince, a Fortezza Nuova si è tenuta una cerimonia in cui i familiari delle vittime hanno annunciato la costituzione di un’unica associazione. L’obiettivo dichiarato è quello di unire le forze nella ricerca della verità riguardo all’incidente avvenuto anni fa. L’iniziativa mira a coordinare meglio le azioni e a mantenere alta l’attenzione sull’accaduto.

A Fortezza Nuova, in occasione della ricorrenza dei 35 anni dalla tragedia del Moby Prince, i rappresentanti dei familiari delle vittime hanno annunciato la creazione di un’unica entità associativa per unire le forze nella ricerca della verità. Durante la cerimonia di deposizione della corona al monumento commemorativo, Nicola Rosetti e Luchino Chessa hanno delineato il progetto di una nuova organizzazione che nascerà dall’unione tra l’Associazione 140 e l’Associazione 10 aprile-familiari vittime Moby Prince, con l’obiettivo di superare la frammentazione attuale e offrire una base solida alle generazioni future. Un nuovo fronte per superare l’ultimo miglio della battaglia legale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Moby Prince: nasce un fronte unico per l’ultimo miglio della verità Strage Moby Prince: ultimo miglio complicato nella nebbia di 35 anni senza veritàIl lavoro delle tre commissioni parlamentari d’inchiesta per ricostruire la verità storica della strage del traghetto Moby Prince diretto da Livorno... Livorno commemora le 140 vittime del Moby Prince, Mattarella: “Tragedia che doveva essere evitata”. Giani: “La verità venga fuori”LIVORNO – Livorno, sindaco Luca Salvetti, commemora le 140 vittime che il 10 aprile 1991 persero la vita a bordo del traghetto Moby Prince diretto a... Temi più discussi: Venerdì 10 aprile le cerimonie per il 35° anniversario della tragedia del Moby Prince; Moby Prince, 35 anni dopo: il messaggio di Mattarella. Nasce associazione unica dei familiari; Moby Prince, 35 anni dopo il disastro. Faremo il Memoriale di Livorno; Moby Prince, mistero dopo 35 anni: le rivelazioni dell'ex ufficiale della Capitaneria. Moby Prince, una ferita ancora apertaLIVORNO : 35 anni fa il disastro nella rada del porto di Livorno che costò la vita a 140 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio ... toscanamedianews.it Moby Prince, 35 anni dalla tragedia. Mattarella: Poteva e doveva essere evitataSono passati 35 anni dalla tragedia del Moby Prince: la sera del 10 aprile 1991 a pochi metri dalla costa di Livorno si verificò la collisione tra una ... gonews.it Per non dimenticare mai. Verità per Moby Prince. #iosono141 - facebook.com facebook Trentacinque anni fa il disastro del Moby Prince, in cui persero la vita 140 persone. La commemorazione a Livorno. @TgrRaiToscana rainews.it/tgr/news rainews.it/tgr/toscana/vi…. x.com