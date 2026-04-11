Mobilità ATA allegati digitali | non necessarie firma e scansione ma attenzione alla completezza

Le domande di mobilità per il personale ATA possono essere presentate fino al 13 aprile tramite la piattaforma Polis – Istanze online del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Per quanto riguarda gli allegati digitali, non è richiesta la firma digitale o la scansione, ma è comunque importante assicurarsi che siano completi e corretti. La procedura è riservata esclusivamente a chi intende trasferirsi o chiedere assegnazioni in altre sedi.