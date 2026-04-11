A Porcari, lungo Via Romana Est vicino alla Pineta, sono stati trovati mobili abbandonati in strada. I residenti si sono riuniti per lamentare il gesto, definendolo dannoso per l’intera comunità. La presenza di rifiuti ingombranti in strada si aggiunge ad altri episodi simili nella zona, alimentando le segnalazioni di chi vive nel quartiere. Le autorità stanno prendendo in considerazione interventi per affrontare il problema.

Ancora abbandoni di rifiuti a Porcari. Stavolta è accaduto in Via Romana Est, all’altezza della Pineta. A segnalare sui social il signor Angelo Cortopassi: "Mi sono trovato davanti all’ennesima scena che non dovrebbe esistere in un luogo che tutti diciamo di amare. Mobili, assi di legno, pezzi di arredo buttati come se quella zona fosse una discarica a cielo aperto. E ogni volta che vedo situazioni del genere mi chiedo come sia possibile che qualcuno, con totale leggerezza, decida di liberarsi dei propri rifiuti in questo modo. Come sia possibile che nessuno veda nulla. Non è solo una questione estetica. È una mancanza di rispetto verso l’ambiente, verso chi vive qui, verso chi ogni giorno si impegna per mantenere il paese pulito". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mobili abbandonati in strada. Protestano i residenti: "Gesto che danneggia tutti"

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