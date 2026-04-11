L’FBI di Miami ha annunciato un premio di 25.000 dollari per chi fornisce informazioni che possano aiutare a rintracciare i resti di Ana Maria Henao Knezevic, scomparsa nel Vicentino. La richiesta di collaborazione pubblica si inserisce in un’inchiesta in corso e mira a raccogliere dettagli utili per risolvere il caso. Nessun’altra informazione è stata resa nota sui motivi dell’intervento o sulle circostanze della scomparsa.

L’FBI di Miami ha stanziato una somma fino a 25 mila dollari per chiunque fornisca dettagli utili al ritrovamento dei resti di Ana Maria Henao Knezevic. La scomparsa della quarantenne, di origini colombiane e cittadina statunitense, risale al 2 febbraio 2024 a Madrid, dopo che la donna si era trasferita nella capitale spagnola nel dicembre precedente per fuggire dalla separazione avvenuta dopo tredici anni di matrimonio. Dalle tracce a Madrid alle ricerche nel Vicentino. Il caso presenta una complessa rete di spostamenti internazionali che ha coinvolto la Spagna e l’Italia. Dopo la sparizione avvenuta a Madrid nel febbraio 2024, le indagini hanno subito un’importante accelerazione grazie a indicazioni provenienti dagli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mistero Ana Maria: l’FBI offre 25.000$ per il caso del Vicentino

Ana Maria Henao scomparsa a Madrid: Fbi offre ricompensa di 25mila dollari per trovare il corpoA oltre due anni dalla scomparsa di Ana Maria Henao a Madrid, l’Fbi offre fino a 25.

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