L'equipaggio della capsula Orion ha completato con successo il rientro dall'Oceano Pacifico, segnando la conclusione della missione Artemis II. Dopo aver sorvolato la Luna, la capsula ha effettuato l'ammaraggio senza problemi. La missione, la prima con equipaggio a coinvolgere un'orbita lunare, si è conclusa con il ritorno in sicurezza degli astronauti.

Ammaraggio riuscito nell’Oceano Pacifico per la missione Artemis II, di ritorno da uno storico sorvolo della Luna. La capsula Orion è scesa al largo della California, dove i quattro astronauti – Jeremy Hansen, Christina Koch, Victor Glover e Reid Wiseman – sono stati recuperati e trasferiti in elicottero sulla nave di supporto. Secondo la Nasa, l’equipaggio è “felice e in salute”. “Tutto ciò che abbiamo sentito dai chirurghi conferma che stanno bene e sono pronti a rientrare a Houston”, ha dichiarato il direttore di volo Rick Henfling. Nel corso della missione, durata circa dieci giorni, i quattro astronauti hanno operato in perfetta sintonia. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Missione compiuta per Artemis II, il rientro dell’equipaggio della capsula Orion

La capsula Orion è ammarata, missione compiuta per Artemis IILa capsula Orion è ammarata nell'oceano Pacifico, al largo delle coste della California, a Sud-Ovest di San Diego.

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