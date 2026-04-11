Miracolo al 95? | il portiere Iannarilli strappa il pareggio all’Avellino

Nel match tra Avellino e Catanzaro, il portiere della squadra di casa ha segnato un gol all'ultimo minuto del tempo regolamentare. È stato un colpo di testa che ha portato il risultato sul pareggio. La rete è arrivata nel recupero, nel corso della partita giocata al stadio Partenio.

Il pareggio tra Avellino e Catanzaro arriva con un colpo di testa improvviso, firmato dal portiere irpino Antony Iannarilli, proprio al termine del tempo regolare nel Partenio. La sfida, disputata in un pomeriggio caratterizzato da temperature miti e un campo in condizioni ottimali, si è conclusa sull’1-1 dopo che il Catanzaro aveva ribaltato il vantaggio iniziale nella ripresa. L’episodio che ha stravolto il ritmo della gara. La partita ha preso una piega decisiva dopo lo scontro fisico tra i giocatori, che ha portato all’espulsione di Brighenti al 75?. Il difensore del Catanzaro è stato mandato fuori dal campo per una doppia ammonizione dopo un contatto in area con Favilli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Miracolo al 95?: il portiere Iannarilli strappa il pareggio all’Avellino Leggi anche: Avellino, Iannarilli portiere-goleador: al 95’ firma il pari contro il Catanzaro Avellino–Catanzaro, Ballardini: "Il pareggio è stretto, meritavamo di più. Iannarilli? Il giusto premio per un leader"Davide Ballardini non si nasconde dopo il pareggio per 1-1 contro il Catanzaro al Partenio-Lombardi.