Stasera su Italia 1 va in onda una puntata dedicata ai Minions, i personaggi gialli noti per le loro avventure. La trasmissione mostra le vicende che hanno preceduto il loro incontro con il personaggio di Gru, svelando dettagli sulla loro storia e sulle loro imprese. Gli spettatori potranno seguire le loro imprese in un episodio che approfondisce le origini di questi protagonisti.

Stasera, nell’appuntamento con la prima serata di Italia 1, gli spettatori potranno immergersi nelle vicende che hanno dato vita ai celebri piccoli esseri gialli molto prima del loro storico incontro con Gru. Il film Minions, diretto da Pierre Coffin e Kyle Balda, trasporterà il pubblico in un viaggio tra epoche diverse e missioni folli, raccontando le radici della saga di Cattivissimo me. Dalle ere preistoriche alla missione nella Londra degli anni Sessanta. La storia dei protagonisti inizia molto tempo fa, fin dalle origini del mondo, quando questi piccoli esseri avevano come unico obiettivo quello di servire il padrone più malvagio esistente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Minions su Italia 1: la folle missione per trovare un nuovo capo

Minions 3 diventa “Minions & Monsters” | Il trailer folle dal Super Bowl svela il titoloI piccoli aiutanti di Gru sono tornati e, questa volta, hanno deciso di darsi al fantasy (a modo loro).

Minions & Monsters | Il caos giallo parla italiano nel primo trailer di “Minions 3”Dopo il debutto esplosivo durante il Super Bowl LX, Universal Pictures ha rilasciato la versione italiana del trailer di Minions & Monsters, il terzo...

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Stasera in TV: Minions, il film che ha trasformato gli aiutanti di Gru in star globaliTra le proposte televisive di questa sera, sabato 11 aprile 2026, Italia 1 punta su un titolo capace di mettere d’accordo tutta la famiglia: Minions ... hotcorn.com

Cattivissimo me 3, film su Italia 1: trama, attori e castQuesta sera, sabato 28 marzo 2026, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia 1, va in onda Cattivissimo me 3, (titolo originale: Despicable Me 3), il film d'animazione del 2017 diretto da Kyle Balda ... radiomusik.it

Minions. . Rosalinda è pronta. Super Mario Galaxy - Il Film, al cinema. #SuperMarioGalaxyIlFilm - facebook.com facebook