Minetti graziata da Mattarellagravi motivi salute di familiare minore

Il 11 aprile, il presidente della Repubblica ha concesso la grazia a Nicole Minetti, ex consigliera regionale della Lombardia condannata per peculato e induzione alla prostituzione nel procedimento Ruby bis. La decisione è stata motivata da gravi ragioni di salute di un familiare minore. La condanna definitiva risale a un procedimento legato a vicende giudiziarie che avevano coinvolto la politica regionale.

Roma, 11 apr. (askanews) – Nicole Minetti, ex consigliera regionale della Lombardia, condannata in via definitiva per peculato e induzione alle prostituzione nell’ambito del processo Ruby bis, è stata graziata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo conferma, in una nota, l’ufficio stampa del Quirinale precisando che “la concessione dell’atto di clemenza – in favore del quale si è espresso il competente Procuratore generale della Corte d’appello in un ampio parere – si è fondata anche sulle gravi condizioni di salute di uno stretto familiare minore della Minetti che necessita di assistenza e cure particolari, presso ospedali altamente specializzati”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Processo Ruby bis, Minetti graziata da Mattarella per motivi di salute di un familiare minorenne

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Nicole Minetti, l'ex igienista dentale di Silvio Berlusconi poi eletta nel consiglio regionale della Lombardia, «è stata graziata dal Presidente della Repubblica», un provvedimento giunto per motivi umanitari dopo le condanne definitive per peculato e induzione - facebook.com facebook

Nicole Minetti è stata graziata da Mattarella. La scelta sulla condanna del processo Ruby bis. «Ecco perché la abbiamo concessa» x.com