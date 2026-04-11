L'ex consigliera regionale lombarda è stata graziata dal presidente della Repubblica. La decisione arriva in seguito a una richiesta legata alla salute di un familiare minorenne. La grazia riguarda un provvedimento penale nei confronti dell'ex politico, che si trova ora in attesa di ulteriori sviluppi legali. La notizia è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sul procedimento.

L'ex consigliera regionale lombarda Nicole Minetti è stata graziata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ad anticipare la notizia, poi confermata dal Quirinale con una precisazione, era stata la trasmissione "Mi manda Raitre". "Mi Manda RaiTre ha scoperto che Nicole Minetti, condannata in via definitiva a 1 anno e 1 mese per peculato e a 2 anni e 10 mesi per induzione alla prostituzione nell'ambito del processo "Ruby bis", é stata graziata dal Presidente della Repubblica, scrive su Facebook il conduttore della trasmissione, Federico Ruffo - Il provvedimento di grazia, giunto per motivi umanitari, è stato rilasciato nelle scorse settimane con il parere positivo del Ministro della Giustizia Nordio e quello del Procuratore Capo della Corte d'Appello. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Minetti graziata da Mattarella per la salute di un familiare minorenne

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