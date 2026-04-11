Minaccia di gettarsi da una scogliera i carabinieri raggiungono un 25enne e lo convincono a tornare a riva

Un ragazzo di 25 anni si era avvicinato alla scogliera e aveva minacciato di gettarsi in mare. I carabinieri sono intervenuti sul posto e sono riusciti a raggiungerlo. Dopo avergli parlato, lo hanno convinto a tornare a riva senza che si verificassero conseguenze. La situazione si è conclusa con il ragazzo che ha abbandonato l’area con l’assistenza delle forze dell’ordine.

Era entrato in mare minacciando di buttarsi da una scogliera, i carabinieri lo hanno raggiunto e convinto a tornare a riva. È successo ieri pomeriggio a Porto Potenza Picena, lungo il lungomare Marinai d'Italia, tra gli chalet Solero e Blu di Lollo. Un ragazzo di 25 anni, originario della.🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Minaccia di gettarsi dal ponte. Minorenne salvato dai carabinieri Chiama la polizia e minaccia di gettarsi da un cornicione a Taranto, salvata in extremis una giovane donnaUna giovane è stata salvata in extremis mentre minacciava di gettarsi dal muro di cinta della Villa Peripato: il pronto intervento degli agenti della... Bologna, minaccia i clienti del Gran Reno con un coltello: fermato dai carabinieri