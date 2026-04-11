Minaccia di gettarsi da una scogliera i carabinieri raggiungono un 25enne e lo convincono a tornare a riva

Un giovane di 25 anni si trovava in mare, minacciando di gettarsi da una scogliera. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che sono riusciti ad avvicinarlo e a convincerlo a tornare a riva. L'intervento è durato alcuni minuti, durante i quali il ragazzo è stato rassicurato e accompagnato sulla spiaggia. Nessuna lesione o ferita sono state riportate.

Era entrato in mare minacciando di buttarsi da una scogliera, i carabinieri lo hanno raggiunto e convinto a tornare a riva. È successo ieri pomeriggio a Porto Potenza Picena, lungo il lungomare Marinai d'Italia, tra gli chalet Solero e Blu di Lollo. Un ragazzo di 25 anni, originario della.🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Minaccia di gettarsi dal ponte. Minorenne salvato dai carabinieri Bologna, minaccia i clienti del Gran Reno con un coltello: fermato dai carabinieri