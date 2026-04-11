Minaccia di darsi fuoco davanti al Tribunale di Catania bloccato dalle forze dell' ordine

Un uomo si è presentato davanti al Tribunale di Catania con una bottiglia di benzina e un accendino acceso, minacciando di darsi fuoco. Le forze dell'ordine sono intervenute immediatamente per bloccarlo e mettere fine alla situazione. La scena si è svolta nel cuore dell'edificio giudiziario, attirando l'attenzione di presenti e passanti. Non ci sono al momento notizie di coinvolgimenti o feriti.