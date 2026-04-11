Minaccia di darsi fuoco davanti al Tribunale di Catania bloccato da un poliziotto dell' ufficio scorte

Da cataniatoday.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo con una bottiglia di benzina e un accendino acceso ha minacciato di darsi fuoco davanti al Tribunale di Catania. È stato immediatamente bloccato da un poliziotto dell'ufficio scorte che si trovava sul posto. La scena ha attirato l’attenzione di presenti e forze dell’ordine, intervenute prontamente per evitare che si verificasse un incidente. La polizia ha poi sequestrato gli oggetti e ha proceduto alle verifiche sul soggetto.

Un uomo, con una bottiglia di benzina e di un accendino acceso, ha minacciato di darsi fuoco davanti al Tribunale di Catania. E' stato bloccato da un agente di polizia dell'ufficio scorte della questura che è riuscito a sottrargli l'accendino. Sembra che il movente del gesto sia da ricondurre a. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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