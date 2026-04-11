Minaccia di darsi fuoco davanti al Tribunale di Catania bloccato da un poliziotto dell' ufficio scorte

Un uomo con una bottiglia di benzina e un accendino acceso ha minacciato di darsi fuoco davanti al Tribunale di Catania. È stato immediatamente bloccato da un poliziotto dell'ufficio scorte che si trovava sul posto. La scena ha attirato l’attenzione di presenti e forze dell’ordine, intervenute prontamente per evitare che si verificasse un incidente. La polizia ha poi sequestrato gli oggetti e ha proceduto alle verifiche sul soggetto.

Un uomo, con una bottiglia di benzina e di un accendino acceso, ha minacciato di darsi fuoco davanti al Tribunale di Catania. E' stato bloccato da un agente di polizia dell'ufficio scorte della questura che è riuscito a sottrargli l'accendino. Sembra che il movente del gesto sia da ricondurre a. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Bergamo, uomo minaccia di darsi fuoco davanti al Tribunale: salvato dalle Forze dell’ordine - Foto e video Leggi anche: Minaccia di darsi fuoco davanti al tribunale: via Borfuro blindata Temi più discussi: Minaccia di morte e di dare fuoco all’abitazione dei suoceri: arrestato 35enne ad Alatri; Minaccia i genitori per i soldi della droga e tenta di dare fuoco all'auto del padre: arrestato; Si presenta a Palazzo Moroni con una tanica di benzina tra le mani e minaccia di darsi fuoco: la rabbia per lo sfalciato fatto male; Un 45enne tenta di dare fuoco all’auto dei genitori e li minaccia. Panico davanti al tribunale: Voglio parlare con il procuratore. E minaccia di darsi fuocoMomenti di tensione questa mattina davanti al Tribunale di piazza Giovanni Verga dove un uomo con insistenza ha prima chiesto di accedere agli uffici della procura per parlare con il procuratore (Fran ... lasicilia.it Bergamo: uomo minaccia di darsi fuoco davanti a Tribunale, bloccato dai CarabinieriL'area è stata sgomberata e il traffico bloccato. Avviene mentre a Milano un allarme bomba ha fatto evacuare il Palazzo di Giustizia ... rainews.it Catania: minaccia di darsi fuoco davanti al tribunale Con una bottiglia di benzina e l'accendino acceso... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook Se non fosse ancora chiaro: il criminale di guerra Benjamin Netanyahu, attaccando Sánchez e la Spagna, ha appena lanciato una minaccia all’Europa. Se qualcuno avesse ancora dubbi, siamo nel mirino. x.com