Un ex calciatore ha espresso la speranza di rivedere il suo ex compagno di squadra nel suo club di origine. Ha infatti invitato pubblicamente l’attuale attaccante a considerare un possibile ritorno, suggerendo che potrebbe tornare a vestire la maglia del Racing Club in futuro. La proposta è stata annunciata durante un’intervista, senza indicare tempistiche o altre dettagliate modalità di trasferimento.

Diego Milito ha lanciato un invito aperto al suo ex compagno di squadra Lautaro Martinez, suggerendo un possibile ritorno nelle vesti di giocatore del Racing Club in futuro. L’ex attaccante nerazzurro, che ha segnato i gol decisivi della stagione del triplete, ha espresso il desiderio di riportare il capitano dell’Inter a casa, pur riconoscendo la necessità di attendere il momento opportuno vista l’attuale fase agonistica del calciatore a San Siro. Il legame profondo tra due campioni nati nelle stesse radici. Le parole pronunciate da Milito durante un colloquio con Giorgia nel programma dedicato ai segreti del calcio rivelano un rapporto che va ben oltre il semplice aspetto professionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milito sogna il ritorno di Lautaro: porta il capitano al Racing

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