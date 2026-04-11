A Milano si registra il record di multe, con un incasso di 178,6 milioni di euro in un solo anno. La città si conferma la più multata d’Italia, ma questa situazione non sembra suscitare reazioni particolari tra i cittadini o le associazioni. Non ci sono proteste né manifestazioni di insofferenza, e il tema rimane inascoltato rispetto alle cifre record raccolte dalle autorità.

Siamo i cittadini più multati d’Italia. Dovrebbe farci un certo effetto e invece ci fa un baffo. 178,6 milioni di incassi in un anno e nessuno che salga sulle barricate, si incazzi o cerchi un pertugio tra pro-Pal e collettivi per inscenare la sua protesta di piazza. Anzi ieri l’umore generale (testato con mano nelle strade, nelle redazioni e persino nei bar) era più o meno questo: vabbè, ma sono in lieve diminuzione. La verità è che il milanese medio ormai è un automobilista frustrato e sfigato. Esce di casa la mattina e sa che dovrà trascorrere un’oretta buona nel traffico perché il Comune ha cosparso la città di piazze tattiche congestionando i quartieri e rendendo le strade dei veri imbuti viabilistici.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milano, un triste primato: ancora una volta è record di multe

Multe stradali: primato a Milano. Nelle casse del Comune 170 milioni. Media italiana? 142 euro a personaNel 2025 gli incassi degli enti locali garantiti dalle multe stradali sfiorano quota 1,9 miliardi di euro, in calo del -4,4% rispetto al 2024.

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