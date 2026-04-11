Dal 16 al 18 aprile, Milano ospiterà il festival You’re Right!, un evento dedicato ai diritti delle nuove generazioni. L’iniziativa è stata organizzata da Terre des Hommes e Scomodo, con il supporto del Municipio 2. La manifestazione si svolgerà in vari spazi della città e prevede incontri, performance e momenti di confronto rivolti principalmente ai giovani.

Dal 16 al 18 aprile, la città di Milano ospiterà il festival You’re Right!, un evento dedicato ai diritti delle nuove generazioni organizzato da Terre des Hommes insieme a Scomodo, con il sostegno del Municipio 2. Tre giornate intense si terranno presso la sede della redazione di Scomodo in via Jean Jaures 22, con l’obiettivo di offrire uno spazio di ascolto e partecipazione attiva alle ragazze e ai ragazzi. Dialogo tra generazioni e spazi di partecipazione. Il programma dell’appuntamento milanese prevede una divisione netta tra attività didattiche e momenti di aggregazione sociale. Durante le ore mattutine, i workshop saranno rivolti specificamente alle scuole, permettendo un confronto diretto tra studenti e operatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano si accende: il festival che dà il microfono alla GenZ

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