Milano prove di intesa | tra Armani e Oaktree contatti confermati per la Nba europea

A Milano sono state confermate conversazioni tra il gruppo Armani e il fondo Oaktree riguardo a un'eventuale collaborazione per una squadra di basket in Europa, collegata alla Nba. Il presidente dell’Olimpia ha dichiarato che le discussioni sulla vendita di quote al fondo, che possiede anche l’Inter, sono semplicemente parole senza sviluppi concreti al momento. Nessuna decisione ufficiale è stata annunciata finora.

"Non c’è niente di concreto. Sono solo parole al momento". Niente, di concreto. Solo parole, al momento. Non è una smentita ma di fatto una conferma quella che Leo Dell’Orco, presidente dell’Olimpia e soprattutto del Gruppo Armani, ha rilasciato all’Ansa riguardo alla possibile cessione di quote del club a Oaktree, il fondo proprietario dell’Inter. Sullo sfondo, l’annunciato sbarco della Nba in Europa: con una sua lega, per cui alla chiusura delle manifestazioni di interesse il 31 marzo ha inviato un’offerta anche Oaktree, oppure con una partnership da definire con la lega che c’è già, l’Eurolega. "L’impegno dell’Olimpia resta con Eurolega - ha aggiunto Dell’Orco -, vediamo come si svilupperanno le trattative tra Nba Europe e la stessa Eurolega", con cui Milano ha appena rinnovato l’impegno decennale fino al 2036.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milano, prove di intesa: tra Armani e Oaktree contatti confermati per la Nba europea Basket, confermati contatti Olimpia-Oaktree: “Ma niente di concreto per ora”Pantaleo Dell’Orco, presidente della Fondazione Giorgio Armani e del consiglio di amministrazione di Olimpia Milano, ha detto che con Oaktree al... Leggi anche: Il business Nba Europe parla milanese, è derby tra RedBird e Oaktree (è sempre Milano l’Italia degli affari)