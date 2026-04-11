Milano Di Marco M5S | La salute non si vende si difende

A Milano, migliaia di persone hanno partecipato a una manifestazione che si è svolta tra Palazzo Lombardia e Piazza XXV Aprile, organizzata da gruppi politici e rappresentanti delle parti sociali. La protesta ha avuto come obiettivo quello di respingere le modifiche al servizio sanitario pubblico regionale, con i partecipanti che hanno ripetuto più volte che la salute rappresenta un diritto fondamentale. Un corteo che ha visto una grande partecipazione cittadina.

Migliaia di cittadini hanno risposto all’appello di gruppi politici e parti sociali, sfilando questo pomeriggio da Palazzo Lombardia a Piazza XXV Aprile, a Milano, per manifestare contro la deriva del servizio sanitario pubblico regionale, ribadendo a gran voce che “ la salute è un diritto “. In corteo una nutrita delegazione del Movimento 5 Stelle Lombardia, guidata dai Consiglieri regionali Nicola Di Marco, Paola Pizzighini, Paola Pollini e dal coordinatore regionale Dario Violi. Presente anche la senatrice Elena Sironi. I pentastellati hanno sfilato alle spalle di un cartellone, sul quale era scritto ‘La salute non si vende’. In una nota,...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, Di Marco (M5S): "La salute non si vende, si difende" Foibe, vandalismo al giardino. La condanna del M5S: "La memoria non si difende con l’odio"“Il Movimento 5 Stelle condanna senza se e senza ma ogni atto di odio, violenza e vandalismo. Leggi anche: Thomas Plamberger a processo: ha lasciato morire la fidanzata in montagna a -20°. Lui si difende: “Ci consideravamo esperti, era in salute”