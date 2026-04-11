Milano corteo del Centrosinistra contro la sanità privata

A Milano, un corteo organizzato dal Centrosinistra si è snodato davanti alla sede della Regione Lombardia per manifestare contro la privatizzazione del sistema sanitario regionale. La protesta ha coinvolto cittadini e rappresentanti politici, che hanno espresso il loro dissenso attraverso cartelli e slogan. La manifestazione ha attirato l’attenzione di passanti e media, evidenziando le tensioni legate alle decisioni sulla gestione della sanità pubblica nella regione.

In piazza sotto la Regione Lombardia per protestare “contro la privatizzazione della sanità lombarda”. Lo ha fatto il centrosinistra, oggi (sabato) a Milano. I manifestanti sono partiti in corteo da piazza Città di Lombardia verso piazza 25 Aprile. Molte le sigle e i partiti aderenti, tra cui Pd.🔗 Leggi su Milanotoday.it Manifestazioni contro Milano Cortina 2026: cariche e idranti contro i manifestanti al corteoCi sono state cariche e sono stati usati gli idranti da parte delle forze dell’ordine contro i manifestanti che, staccati dal corteo contro le... Milano: corteo studentesco contro la violenza di genereAlcune centinaia di studenti delle scuole di Milano hanno aderito lunedì mattina allo sciopero studentesco transfemminista indetto dai collettivi...