Dopo la partita tra Milan e Udinese, un giocatore rossonero ha commentato i cambiamenti nel modulo di gioco, precisando che non sono stati determinanti nel risultato finale. La discussione si è concentrata sulle scelte tattiche adottate durante la gara, senza che si evidenziassero variazioni sostanziali legate alla formazione. Le dichiarazioni arrivano in un momento di attenzione sui moduli e sulle strategie delle squadre in campionato.

Finita la partita tra Milan e Udinese che si è giocata allo stadio 'San Siro' di Milano. Dopo la fine della gara valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A 2025-26 ha parlato in conferenza il giocatore rossonero Samuele Ricci. Ecco le sue parole sulla sfida appena finita. Come si reagisce: "Una sconfitta brutta, in una serata da dimenticare. Si può dire che non abbiamo fatto malissimo, ma abbiamo subito tre gol in casa. Bisognava dare un segnale a noi, alla classifica. Non c'è stato. Bisogna compattarsi e pensare a cosa di buono è stato fatto. Perché si è creato un bel gruppo, penso sia il momento più difficile. Può capitare, ma bisogna voltare pagina".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Udinese, Ricci sul cambio modulo: “Non c’entra”

Ricci dopo Milan-Udinese: “A parte il modulo, bisogna vedere come stai in campo. Oggi…”Dopo la fine della partita tra Milan e Udinese ha parlato anche Samuele Ricci giocatore rossonero.

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