Oggi alle 18:00 il Milan affronta l'Udinese a San Siro. Quattro calciatori rossoneri sono sotto diffida e rischiano di essere squalificati se ricevessero un cartellino giallo durante la partita. La squadra di Allegri si presenta con questa preoccupazione, mentre i friulani sono pronti per la sfida di campionato. La partita si svolge in un clima di tensione legato alla possibilità di sanzioni disciplinari.

Questo pomeriggio, alle ore 18:00, il Milan di Massimiliano Allegri ospiterà - a 'San Siro' - l'Udinese di Kosta Runjaic per la 32esima giornata di Serie A. Una partita che il Diavolo dovrà vincere a tutti i costi. L'obiettivo, in questo finale di stagione, è centrare il prima possibile quelle 4-5 vittorie che garantirebbero la qualificazione di Mike Maignan e compagni alla prossima edizione della Champions League. Per rimanere in scia del Napoli (magari sperando in un contro-sorpasso al secondo posto in classifica) e per respingere gli assalti, dietro, delle compagini che bussano alla porta del Milan, quali Como, Juventus e Roma, sarà di vitale importanza non fallire l'appuntamento odierno contro i friulani. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Udinese, ‘pericolo giallo’ per i rossoneri: ben quattro giocheranno sotto diffida

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PROBABILE FORMAZIONE MILAN - UDINESE: 433 M. Maignan Z. Athekame, K. De Winter, S. Pavlovic, D. Bartesaghi S. Ricci, L. Modric, A. Rabiot A. Saelemaekers, R. Leão, C. Pulisic Allenatore: Max Allegri #SempreMilan #ACMilan x.com