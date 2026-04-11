Milan-Udinese oggi in serie A | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi si disputa la partita tra Milan e Udinese, valida per la 32esima giornata di Serie A. La sfida si svolge in casa del Milan, con inizio previsto per l’orario stabilito. Le probabili formazioni sono state comunicate, e la partita sarà visibile su canali dedicati. Il match rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre alla penultima settimana del campionato.

Torna in campo oggi, 11 aprile, il Milan di Max Allegri, che riceve in casa l’Udinese in un match valido per la 32esima giornata della serie A. I rossoneri sono chiamati a un immediato riscatto dopo la sconfitta al Maradona contro il Napoli, che ha fatto svanire definitivamente i sogni scudetto del Diavolo. L’Udinese viaggia a metà classifica, a quota 40 punti, e arriva a San Siro con il vantaggio di non aver nulla da perdere. Allegri: “Arrivare all’obiettivo, contro Udinese serve partita di qualità”. “Se fosse solo una questione di modulo sarebbe facile. Serve equilibrio. Nel campionato, a Napoli puoi anche perdere. Una partita non deve destabilizzare il valore di un anno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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PROBABILE FORMAZIONE MILAN - UDINESE: 433 M. Maignan Z. Athekame, K. De Winter, S. Pavlovic, D. Bartesaghi S. Ricci, L. Modric, A. Rabiot A. Saelemaekers, R. Leão, C. Pulisic Allenatore: Max Allegri #SempreMilan #ACMilan x.com