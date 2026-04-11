Per la partita tra Milan e Udinese, valida per la 32ª giornata di Serie A, si conoscono le probabili formazioni. L’allenatore dei padroni di casa dovrebbe schierare un 4-3-3, con alcune variazioni a centrocampo e in attacco rispetto alle ultime uscite. La formazione ospite potrebbe invece adottare un modulo diverso, anche se i dettagli non sono ancora ufficiali. La partita si giocherà in uno stadio di grande affluenza, con entrambe le squadre che cercano punti importanti.

Oggi pomeriggio, alle ore 18:00, il Milan di Massimiliano Allegri riceverà a 'San Siro' l'Udinese di Kosta Runjaic per la 32esima giornata di Serie A. Vediamo, qui di seguito, le probabili formazioni del match, con le ultime dai campi e tutte le possibili novità ideate dai due allenatori. Allegri opterà per un cambio di modulo: non più 3-5-2, bensì 4-3-3. In difesa, l'inserimento di Zachary Athekame, a destra, al posto di Fikayo Tomori, consentirà al Diavolo di modificare l'assetto tattico cambiando, di fatto, un solo uomo. Questo perché Alexis Saelemaekers scalerà nel tridente offensivo al fianco di Rafael Leão e Christian Pulisic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Udinese, le probabili formazioni: Allegri con il 4-3-3. Sorprese a centrocampo e in attacco

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