Milan Udinese la squadra di Runjaic ne rifila tre ai rossoneri | ecco il resoconto del match

Nel match tra Milan e Udinese, la squadra allenata da Runjaic ha conquistato una vittoria importante con un punteggio di tre a zero. La partita si è svolta allo stadio di San Siro, dove Atta ed Ekkelenkamp hanno segnato i gol che hanno deciso l'incontro. La formazione ospite ha dominato l'incontro, portando a casa i tre punti in trasferta.

Inter News 24 Milan Udinese, la squadra di Runjaic asfalta i rossoneri a San Siro: Atta e Ekkelenkamp regalano una vittoria storica. Milan-Udinese è stata una partita senza storia, ma con un copione opposto rispetto alle attese della vigilia. Sin dai primi minuti, la squadra di Runjaic ha mostrato una solidità e una fame superiori, annichilendo un Diavolo spento e privo di reazione. I bianconeri hanno saputo colpire nei momenti chiave, gestendo poi il vantaggio con una maturità impressionante. La gara si è sbloccata grazie a un episodio sfortunato per i padroni di casa: Atta ha propiziato il primo gol, con un cross deviato evidentemente da Bartesaghi a beffare Maignan.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Milan Udinese, la squadra di Runjaic ne rifila tre ai rossoneri: ecco il resoconto del match Pisa Milan 1-2, i rossoneri vincono nel finale: decide una rete di Modric. Il resoconto del matchCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Milan Udinese 0-3, sabato da incubo per i rossoneri: i friulani vincono a San Siro. Il resoconto della sfidaSenesi Juve, si complica la trattativa per il difensore? C’è una novità importante sull’argentino.