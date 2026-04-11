Milan-Udinese Hernanes | Tridente? Finalmente! Difficile cambiare un modulo che ti ha fatto arrivare lontano

A pochi minuti dal calcio d'inizio di Milan-Udinese, Hernanes ha commentato il cambio di modulo della squadra, affermando che con il tridente finalmente hanno trovato una formazione che si adatta. Ha aggiunto che modificare un sistema che ha portato risultati non è semplice, ma che questa variazione rappresenta un passo importante per la squadra. Le sue parole sono state pronunciate nel pre-partita, prima del fischio d'inizio.

I riflettori di San Siro stanno per accendersi su Milan-Udinese, sfida valida per la 32ª giornata del campionato di Serie A 20252026. Il Diavolo è in cerca di riscatto dopo il passo falso contro il Napoli, mentre i bianconeri vorranno provare a dare continuità alla vittoria del 'Ferraris' contro il Genoa. Per l'occasione, Allegri ha preparato un inedito 4-3-3 per provare a sorprendere la difesa di Runjaic. "Il Profeta" Hernanes ha analizzato il match tra Milan e Udinese a pochi minuti dal calcio d'inizio. Di seguito, il suo intervento durante 'Vamos', il pre-partita di 'DAZN'. "Tridente? Finalmente. Sappiamo che è difficile cambiare un modulo che ti ha fatto arrivare lontano.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Udinese, Hernanes: “Tridente? Finalmente! Difficile cambiare un modulo che ti ha fatto arrivare lontano” Allegri sfida l’Udinese: modulo nuovo e tridente per la ChampionsMassimiliano Allegri ha affrontato il media center di Milanello questo venerdì 10 aprile, analizzando le prospettive per il confronto casalingo... Leggi anche: Milan, il k.o. col Parma ha confermato un problema noto. Perché non provare a cambiare modulo?