Milan-Udinese Ferrara | Cannavaro mi ha detto che Davis è un giocatore veramente forte Su Lewandowski…

Prima del calcio d'inizio tra Milan e Udinese, Ciro Ferrara ha commentato alcune indicazioni ricevute da Cannavaro riguardo a Davis, definendolo un giocatore molto forte. Ha anche menzionato Lewandowski, senza fornire ulteriori dettagli. Ferrara ha così condiviso alcune considerazioni sulle qualità dei giocatori coinvolti, offrendo uno sguardo preliminare sulla partita in programma.

Manca pochissimo al calcio d'inizio di Milan-Udinese, che alle 18:00 scenderanno in campo a 'San Siro' per affrontarsi nella 32ª giornata del campionato di Serie A 20252026. La squadra di Massimiliano Allegri arriva dalla sconfitta di Napoli, che ha fatto sfumare definitivamente i sogni di tricolore. I friulani, invece, sono reduci dal 2-0 esterno contro il Genoa che gli ha permesso di raggiungere quota 40 punti. A pochi istanti dal fischio d'inizio di Milan-Udinese, Ciro Ferrara è intervenuto dagli studi di 'DAZN' per dire la sua sul match che si sta per svolgere San Siro. Di seguito, le dichiarazioni dell'ex difensore di Juventus e Napoli.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Udinese, Ferrara: “Cannavaro mi ha detto che Davis è un giocatore veramente forte. Su Lewandowski…” Leggi anche: Cannavaro: “Ferrara? Io gli ho detto di non arrabbiarsi, è inutile. Ci sono dinamiche da professionista che vanno capite” Leggi anche: “Almeyda mi ha detto che aveva bisogno di un giocatore come me”