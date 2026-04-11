Dopo la partita tra Milan e Udinese, il centrocampista dei bianconeri ha commentato il risultato, affermando che la squadra non ha nulla da perdere nelle prossime gare. Ha evidenziato l’atteggiamento dei suoi compagni e la volontà di continuare a lottare nonostante le difficoltà. La sua dichiarazione si aggiunge alle parole di altri giocatori che hanno analizzato l’andamento della partita e le prospettive future del team.

Finita la partita tra Milan e Udinese che si è giocata allo stadio 'San Siro' di Milano. Dopo la fine della gara valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A 2025-26 ha parlato in conferenza stampa il giocatore bianconero Jurgen Ekkelenkamp. Ecco le sue parole sulla sfida appena finita. Un ottimo calcio ora che hanno la testa libera: "Sì, con la mente libera è più facile. Non abbiamo niente da perdere". Sulla crescita dopo il gol col Napoli e in cosa deve crescere ancora: "Mi piace la posizione vicino a Davis, sono più in area. Quindi posso segnare di più. Direi che dovrei migliorare di testa, ma ho fatto due gol di testa". Se si sente pronto per la Nazionale: "Sì, ma il centrocampo olandese è molto forte.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Udinese, Ekkelenkamp ammette: “Non abbiamo nulla da perdere”

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