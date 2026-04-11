Milan-Udinese dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni

Oggi alle 18 si disputa l’anticipo della 32ª giornata tra Milan e Udinese, visibile in diretta su DAZN sia in TV che in streaming. La partita si gioca allo stadio di Milano, con le formazioni ufficiali annunciate poco prima del calcio d’inizio. Nessun altro canale trasmette l’evento, che sarà disponibile solo sulla piattaforma online e sui dispositivi compatibili con DAZN.

Milan-Udinese è l'anticipo della 32ª giornata che si gioca oggi alle 18. Diretta Tv e streaming solo su DAZN. Le ultime news sulle formazioni di Allegri e Runjaic. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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