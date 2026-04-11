Milan-Udinese 0-3 | si apre ufficialmente la crisi dell’allegrismo

Nel campionato di calcio, l'incontro tra Milan e Udinese si è concluso con un risultato di 0-3 a favore degli ospiti. La partita ha segnato una battuta d’arresto per i rossoneri, che ora si trovano coinvolti nelle lotte per le posizioni utili per accedere alla Champions League. La sconfitta rappresenta un momento difficile per la squadra di casa, che ha subito un pesante passivo in questa occasione.

Milan- Udinese finisce 0-3: notte fonda per i rossoneri, che si ritrovano risucchiati nella bagarre per la zona Champions. Indubbiamente, difficile aspettarselo dopo il derby vinto. Infatti, dalla vittoria contro l’Inter, il Diavolo ha disputato quattro partite ottenendo tre sconfitte (Lazio, Napoli e Udinese) e una sola vittoria sofferta contro il Torino. Si apre ufficialmente la crisi dell’allegrismo che già era processato quando vinceva, figurarsi adesso. Gli avvoltoi dell’allegrismo volteggiano alti. Il Milan viene risucchiato nella lotta Champions quando mancano sei partite al termine del campionato e ci sono da giocare anche Milan-Juventus e Milan-Atalanta.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Milan-Udinese 0-3: si apre ufficialmente la crisi dell’allegrismo Sabato 21 marzo si apre ufficialmente la stagione teatrale 2026 del Teatro di AnghiariArezzo, 16 marzo 2026 – Sabato 21 marzo si apre ufficialmente la stagione teatrale 2026 del Teatro di Anghiari, intitolata "SEDUT!". Olimpiadi, Mattarella apre ufficialmente i Giochi di Milano-Cortina. Malagò: «La bellezza dell’Italia è patrimonio di tutti» – Le fotoLa cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina è iniziata puntuale alle 20. ZANIOLO formato NAZIONALE: Parma-Udinese 0-2 | Serie A Enilive | DAZN Highlights