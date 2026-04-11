Milan Udinese 0-3 sabato da incubo per i rossoneri | i friulani vincono a San Siro Il resoconto della sfida

Sabato da dimenticare per il Milan, sconfitto per 3-0 in casa dall’Udinese. Durante la partita, Atta e Ekkelenkamp hanno segnato i gol che hanno deciso l’incontro, lasciando i rossoneri senza reti. La sconfitta a San Siro modifica le prospettive di qualificazione in Champions League. La squadra di casa ha subito i colpi degli avversari senza riuscire a reagire.

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