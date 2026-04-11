Milan-Udinese 0-3 pagelle | disastro Leao 4 Zaniolo da nazionale 7,5 Champions a rischio per i rossoneri

Il Milan ha subito una sconfitta casalinga per 0-3 contro l'Udinese, in una partita che ha evidenziato alcune insufficienze tra i giocatori rossoneri. Le valutazioni della stampa hanno bocciato Leao con un voto di 4, mentre Zaniolo si è distinto con un 7,5. La sconfitta potrebbe influire sulla qualificazione in Champions League del team milanese, che ha affrontato una serata difficile contro un’Udinese ben organizzata.

Serata da dimenticare per il Milan di Max Allegri, che esce sconfitto contro una bellissima Udinese capace di vincere con un perentorio 0-3. A trascinare i bianconeri è stato Atta, capace di realizzare un gol e a propiziare l'autogol di Bartesaghi. Anche Ekkelenkamp e Zaniolo sono riusciti ad incidere positivamente sull'incontro. La difesa del Milan si è resa protagonista di una partita negativa, a cui si aggiunge anche la prova incolore di Leao da centravanti. I rossoneri ora devono provare a mettere insieme gli ultimi punti necessari per la Champiosn League. Di seguito le pagelle del match.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Milan-Udinese 0-3, pagelle: disastro Leao (4), Zaniolo da nazionale (7,5). Champions a rischio per i rossoneri Pagelle Milan Udinese: Leao horror, brillano Zaniolo e Atta! I VOTIPagelle Milan Udinese: i voti e i giudizi ai protagonisti del match di San Siro, valido per la 32a giornata di Serie A 2025/26 Pagelle Milan Udinese:... Leggi anche: Pagelle Milan-Udinese 0-3, i voti della sfida: crollo rossonero, Champions a rischio