Milan-Udinese 0-3 | Fate schifo tutti le reazioni dei tifosi rossoneri invadono i social

Dopo la partita tra Milan e Udinese, terminata con un risultato di 0-3, i social sono stati invasi da commenti e reazioni di tifosi del club milanese. Molti utenti hanno espresso insoddisfazione nei confronti della prestazione della squadra, usando termini forti e commenti duri. La gara ha suscitato un'ondata di discussioni online, con le opinioni dei supporter che si sono moltiplicate in poche ore.

Serata amara a San Siro. Il Milan viene travolto per 3-0 in casa contro l'Udinese nella 32ª giornata di Serie A 20252026. I tifosi rossoneri si sono riversati in massa sui social per far sentire la propria voce contro quello che abbiamo visto in campo questa sera. Vediamo alcune delle reazioni più originali raccolte dalla nostra redazione. Tra i più criticati Massimiliano Allegri e Rafael Leao. Un altro si lamenta dicendo che: "È la Prima volta che non finisco di vedere una partita del Milan. Uno schifo assoluto. Zero gioco. Zero idee. E vedere Leao titolare giocare così fa davvero male" C'è anche chi è dispiaciuto per Luka Modric: "Fate schifo tutti, dispiace solo per Modric.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Udinese 0-3: “Fate schifo tutti”, le reazioni dei tifosi rossoneri invadono i social “La peggior partita di Leao”: le reazioni social dei tifosi rossoneri a Lazio-MilanIl Milan perde, 0-1, all'Olimpico contro la Lazio e tra i tifosi rossoneri, sui social, il più bersagliato è Rafael Leao. Milan-Parma 0-1, le reazioni social dei tifosi rossoneri dopo la débâcle di ‘San Siro’Il Milan perde in casa, 0-1, contro il Parma dopo una partita giocata male e con polemiche arbitrali: le reazioni social dei tifosi rossoneri.