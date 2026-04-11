Prima della partita tra Milan e Udinese, il centrocampista rossonero ha commentato il suo ruolo in questa fase della stagione. Ha spiegato che la squadra utilizza spesso il modulo 4-3-3 e ha sottolineato come, fin dall'inizio, si dedichi molto sia alla fase offensiva che a quella difensiva. La sua intervista è stata trasmessa durante la trasmissione di 'DAZN' dedicata alla partita.

Alexis Saelemaekers, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' nel pre partita della sfida tra Milan e Udinese valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Ecco le sue parole dallo stadio 'San Siro' di Milano. Oggi torni a giocare nei tre davanti? “Alla fine penso che non mi cambierà tanto questa posizione: attacco tanto e difendo tanto già da inizio stagione, cambia il giocatore dietro di me. C’è Athekame che è più offensivo. Sono sempre concentrato su come aiutare la squadra a prendere i 3 punti, che sono importantissimi per noi oggi. Darò tutto per spingere la squadra al massimo”. Cosa ti ha chiesto Allegri? “In fase difensiva non cambierà nulla, devo fare come sempre il mio lavoro difensivo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Saelemaekers pre Udinese: “4-3-3? Attacco e difendo tanto già da inizio stagione”

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