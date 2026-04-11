Milan Rabiot manda un messaggio | Siamo in un momento di difficoltà serve l’appoggio dei tifosi

Dopo la partita tra Milan e Udinese, il centrocampista del Milan ha commentato il momento della squadra, affermando che sono in una fase difficile e che è fondamentale l’appoggio dei tifosi. Rabiot ha parlato al termine dell’incontro, sottolineando la necessità di sostenere i giocatori per superare le difficoltà attuali. Le sue parole sono state riportate subito dopo il fischio finale.

Al termine di Milan-Udinese 3-0, valida per la 32^ giornata della Serie A 202526, il centrocampista rossonero Adrien Rabiot ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'TeleLombardia'. Ecco, di seguito, le sue parole. Tu c’eri in quella Juventus di Allegri che perse tanti punti dopo aver perso la possibilità di vincere lo Scudetto. Al Milan sta succedendo la stessa cosa? “Non so se è paragonabile ma ovviamente siamo in un momento di difficoltà, dobbiamo uscirne insieme, trovare serenità e rimanere concentrati sull’obiettivo. Fa male, su 4 partite abbiamo fatto 3 sconfitte. Ho visto il girone d’andata e quello che abbiamo fatto, e soprattutto per quello che abbiamo fatto finora non dobbiamo mollare.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Rabiot manda un messaggio: “Siamo in un momento di difficoltà, serve l’appoggio dei tifosi” Ulivieri precisa: «Siamo in difficoltà ma non da ora, studieremo candidati e programmi. Messaggio ai tifosi? Non riusciamo oggi»di Luca FiorettiUlivieri, le amare riflessioni all’uscita dalla sede federale dopo la clamorosa rottura istituzionale e le prossime valutazioni Il... Boga manda un messaggio ai tifosi della Juventus: «Non vedo l’ora di vedervi allo stadio» – VIDEOdi Redazione JuventusNews24Boga manda un messaggio ai tifosi della Juventus: le sue prime dichiarazioni da calciatore bianconero dopo la firma sul...