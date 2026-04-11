Milan | Mateta il no si è rivelato azzeccato

Jean-Philippe Mateta è stato inserito tra i titolari del Crystal Palace per la partita di andata dei quarti di finale di Conference League contro la Fiorentina. Si tratta di una sfida importante per entrambe le squadre, che si affrontano in una fase a eliminazione diretta. La formazione ospite ha deciso di puntare sul giocatore francese sin dall'inizio, confidando nelle sue capacità offensive. La partita si gioca in Inghilterra e rappresenta un’occasione chiave per entrambe le squadre di avanzare nel torneo.

Jean-Philippe Mateta è pronto a scendere in campo dal primo minuto con il Crystal Palace nella gara di andata dei quarti di finale di Conference League contro la Fiorentina. Si tratta del suo primo impiego da titolare da oltre due mesi e mezzo, dopo il lungo stop seguito al mancato trasferimento al Milan. A gennaio 2026 l’AC Milan e il Crystal Palace avevano trovato un’intesa per il passaggio del francese a circa 35 milioni di euro. Tutto sembrava fatto, ma le visite mediche hanno cambiato radicalmente il quadro: gli accertamenti hanno evidenziato problemi residui al ginocchio destro, legati a una lesione al menisco subita nel 2019 che lo aveva tenuto fuori per sei mesi.🔗 Leggi su Dailymilan.it

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Si è Mateta. Il francese vuole subito il Milan”Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 31 gennaio 2026.