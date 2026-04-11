Milan l' Udinese lo umilia in casa con un tris | fischi assordanti dopo il 3 a 0

Il Milan ha subito una sconfitta casalinga per 3-0 contro l'Udinese, con fischi che hanno accompagnato il risultato finale. La partita ha segnato un passo indietro per la squadra rossonera, che ha visto complicarsi le possibilità di contendere il titolo e qualificarsi alla prossima Champions League. La gara si è conclusa con una pesante sconfitta in cui l'Udinese ha dominato l'incontro.

Il Milan dice definitivamente addio alla lotta scudetto e complica la corsa ad un posto per la prossima Champions League, perdendo 3-0 in casa con l'Udinese. A decidere il match del 'Meazza' l'autogol di Bartesaghi al 27' e le reti di Ekkelenkamp al 37' e Atta al 71'. In classifica i rossoneri, al terzo ko nelle ultime quattro partite, restano fermi a quota 63 in terza posizione, con un vantaggio di 6 punti sulla Juventus quinta ma con una partita giocata in più. I friulani, trascinati da un ispirato Zaniolo, salgono al deciamo posto in classifica con 43 punti. Il primo tiro in porta è degli ospiti. Davis recupera palla al limite della sua area e fa ripartire il contropiede, con Zaniolo che porta palla nel corridoio centrale e poi dal limite cerca il sinistro: palla centrale bloccata da Maignan.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Milan, l'Udinese lo umilia in casa con un tris: fischi assordanti dopo il 3 a 0 Juve Como, fischi assordanti all’Allianz dopo il ko con i lariani: la reazione di Yildiz sorprende tuttiTresoldi svela: «Sogno di giocare nel Milan, ci penso ogni mattina quando mi sveglio! Ecco come mai non gioco con l’Italia» Cancelo, ma cosa sta... Bastoni, fischi assordanti anche al Sinigaglia. Dopo Lecce, il difensore di Chivu finisce nel mirino per il contatto con Kaluludi Redazione Inter News 24Bastoni, dopo Lecce-Inter il difensore fischiato anche al Sinigaglia durante la semifinale di Coppa Italia contro il Como... Juventus-Udinese 3-1: gol e highlights | Serie A