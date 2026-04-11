Milan | Lewandowski al bivio

In vista delle prossime settimane, l’attaccante di origine polacca si trova di fronte a una scelta cruciale riguardo il proprio percorso professionale. Le trattative con il club milanese sono in corso, e le decisioni devono essere prese prima di una certa scadenza. La situazione attuale riguarda le opzioni disponibili e le eventuali implicazioni per la sua carriera. La decisione finale potrebbe influenzare gli sviluppi della stagione.

Milan: Robert Lewandowski deve prendere una decisione importante sul suo futuro e i tempi si stanno stringendo. Questa settimana il suo agente Pini Zahavi si è recato a Barcellona per incontrare i dirigenti blaugrana e valutare nel dettaglio l’offerta di rinnovo proposta dal club catalano. Il contratto del bomber polacco scade a giugno 2026. Il Barcellona, con il presidente Joan Laporta in prima linea, ha messo sul tavolo un prolungamento di un anno con stipendio ridotto, nella speranza di trattenere il 37enne (che compirà 38 anni ad agosto) almeno per un’altra stagione. Intanto il club sta già puntando su Harry Kane come possibile rinforzo in attacco per il futuro.🔗 Leggi su Dailymilan.it © Dailymilan.it - Milan: Lewandowski al bivio Calciomercato Milan al bivio Champions: Lewandowski, Goretzka e gli addii di Pulisic, Leao e…I piani dei rossoneri verrebbero rivoluzionati cosìCalciomercato Milan al bivio Champions: Lewandowski, Goretzka e gli addii di Pulisic, Leao e…I piani dei rossoneri verrebbero rivoluzionati così... Milan: Modric al bivioLuka Modric continua a essere il metronomo del centrocampo rossonero, ma il suo futuro all’AC Milan resta avvolto nell ‘incertezza. LEWANDOWSKI AL MILAN SI PUÒ FARE