Milan il monito di Braida | Lewandowski o nuovi acquisti urgenti

Ariedo Braida, ex dirigente del Milan, ha espresso un avviso riguardo alla rosa attuale della squadra. Ha sottolineato che sono necessari interventi rapidi per rafforzare il gruppo, indicando la possibilità di nuovi acquisti o di puntare su giocatori già presenti. La sua dichiarazione si inserisce nel contesto delle recenti valutazioni sulla composizione della rosa e sulle strategie di mercato del club.

Il veterano della gestione tecnica Ariedo Braida ha lanciato un monito sull’attuale assetto rossonero, suggerendo che il Milan debba intervenire prontamente per rinforzare l’organico. Durante un recente confronto con veneta, l’ex dirigente del Barcellona e di altre realtà come Monza, Udinese, Sampdoria e Cremonese ha analizzato le necessità di mercato del club meneghino, accennando anche a possibili profili di rilievo e a passate opportunità di mercato legate a Nicolò Zaniolo. Le strategie di mercato e i profili ipotizzati. Secondo quanto emerso dalle dichiarazioni dell’esperto di gestione sportiva, l’attenzione del Milan dovrebbe concentrarsi sulla necessità di correggere il tiro in vista delle prossime fasi della stagione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milan, il monito di Braida: Lewandowski o nuovi acquisti urgenti Leggi anche: Milan, senti Braida: “Evidente che la squadra deve essere tatticamente modificata. Lewandowski …” Leggi anche: Milan Futuro, lifting dal mercato: ecco i nuovi acquisti per Oddo