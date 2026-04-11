Milan | Gimenez e l’attaccamento al club

Durante un’intervista su Radio TV Serie A, Santiago Gimenez ha parlato del suo legame con il club. Il giocatore ha condiviso i propri sentimenti e l’attaccamento verso la squadra, senza entrare in dettagli specifici. La conversazione si è concentrata sulla sua esperienza e sulla relazione con i tifosi, offrendo uno sguardo diretto e sincero sui suoi sentimenti nei confronti del club.

Santiago Gimenez ha aperto il cuore in un’intervista esclusiva rilasciata a Radio TV Serie A nel format “ATuPerTu”. Il centravanti messicano ha raccontato senza filtri il periodo più difficile della sua prima stagione con la maglia dell’AC Milan, ammettendo di aver forzato il proprio fisico pur di non mancare all’appello. «La mia voglia di rappresentare il Milan mi ha spinto a giocare da infortunato», ha confessato Gimenez. «È stato un periodo complicato, soprattutto perché ero davvero felice di poter disputare una stagione intera dall’inizio. Nelle prime giornate ho giocato sempre titolare, la squadra era prima o seconda in classifica e io ero in campo.🔗 Leggi su Dailymilan.it © Dailymilan.it - Milan: Gimenez e l’attaccamento al club Milan, Giménez verso l’addio in estate: l’investimento del club non è stato ripagatoAl termine della stagione, con tutta probabilità, il Milan cambierà metà del suo attacco. Leggi anche: Gimenez: “Il Milan è un club che appartiene alla Champions League, dobbiamo assolutamente tornarci” CALCIOMERCATO MILAN: GIMENEZ AI SALUTI! SCAMBIO CLAMOROSO IN VISTA!