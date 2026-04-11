Migranti ora le Ong portano la protesta contro l’Italia a Berlino | ecco qual è l’obiettivo

Le ONG attive nel Mediterraneo hanno deciso di portare la loro protesta contro l’Italia a Berlino. La loro presenza in Germania mira a denunciare le politiche italiane in materia di immigrazione e accoglienza. La manifestazione si svolge in un momento di crescente attenzione pubblica e politica sulle questioni legate ai migranti e alle responsabilità dei diversi Paesi coinvolti. La protesta ha attirato l’attenzione dei media e delle autorità locali.

Le Organizzazioni non governative che lavorano nel Mediterraneo riescono a trovare sempre la soluzione più ipocrita e opportunista per la propria causa. In queste ore, per esempio, davanti all’ ambasciata italiana di Berlino hanno organizzato una manifestazione contro i fermi nave disposti dalle autorità italiane nei confronti di alcune imbarcazioni della “flotta civile” battenti bandiera tedesca. Hanno pubblicato l’annuncio sui profili Instagram tedeschi rivolgendosi, quindi, alla base residente in Germania. “L'Italia blocca le nostre navi, noi protestiamo davanti all'ambasciata italiana ”, si legge nel comunicato che dà appuntamento a questo pomeriggio.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Migranti, ora le Ong portano la protesta contro l’Italia a Berlino: ecco qual è l’obiettivo Leggi anche: Migranti, ecco la cassaforte delle Ong: oltre un milione di euro nel 2025 dalla Germania per gli sbarchi in Italia “Approccio repressivo coi migranti”. Le accuse della Ong all'ItaliaHuman Right Watch, una delle organizzazioni non governative internazionali più influenti dedicate alla difesa e alla promozione dei diritti umani nel...